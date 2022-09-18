В сети появился очередной масштабный тест процессора Intel Core i9-13900K, авторами выступили известные под псевдонимами OneRaichu и ECSM (Enthusiastic Citizen) блогеры-инсайдеры. Утверждается, что в тесте участвовал финальный, розничный экземпляр процессора. В основном испытания проводились без ограничений по мощности, использовалась оперативная память DDR5-6000 и DDR4-3600, за обработку графики отвечала видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT (XTXH). Со всеми результатами стоит ознакомиться в оригинальном материале, отметим ключевые итоги сравнения нового процессора и Core i9-12900K.
- Небольшие улучшения в технологии производства позволили существенно поднять частоты, увеличилось количество эффективных E-ядер и возрос объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровней. Новый процессор лучше и в однопотоке и в многопотоке.
- Изменилась архитектура кольцевой шины, частота которой теперь не снижается при нагрузке на E-ядра. В результате задержка между P и E ядрами снизилась и выровнялась.
- Более высокие тактовые частоты вкупе с другими улучшениями положительно повлияли на задержку в кэш-памяти, она снизилась, несмотря на увеличившийся размер кэша.
- Значительно увеличилась пропускная способность кэш-памяти 3-го уровня, что должно оказывать дополнительный положительный эффект на многопоточную производительность.
- Существенных изменений в пропускной способности инструкций авторы не выявили.
- В среднем прирост IPC составляет 12,5% для производительных P-ядер и 6% для E-ядер. На одинаковой частоте результаты скромнее.
- Средний прирост производительности в тестах рендеринга, архивирования, шифрования и др. составляет примерно 42%.
- В существенно зависящих от производительности процессора и подсистемы памяти играх, таких как Ashes of Singularity и CS GO, отмечается прирост производительности 10% и выше.
- Источник:
- ECSM_Official, Bilibili
- VideoCardz