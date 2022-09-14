Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Фотохостинг Flickr добавляет категорию виртуальной фотографии
Графика современных игр и фоторежимы позволяют создавать потрясающие снимки.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Известный фотохостинг Flickr добавил новую категорию контента — виртуальные фотографии. Как сообщается в блоге платформы: «Виртуальная фотография — это новая форма искусства, специализирующаяся на фотографиях, сделанных в видеоигре или виртуальной среде». Ранее Flickr разделял контент на три категории: фотографии, иллюстрации и скриншоты. Отмечается, что категория скриншотов не соответствует потребностям творческого и быстрорастущего сообщества виртуальных фотографов, передаёт Engadget. Это можно понять, не всякий скриншот создаётся с определённой творческой идеей, зачастую это просто демонстрация игрового процесса.

реклама

Графика в компьютерных играх с каждым годом становится всё лучше, иногда её уже не отличить от реальности, особенно, если это касается пейзажей. Во многих компьютерных играх есть даже встроенные фоторежимы, которые предлагают игрокам дополнительные возможности для создания постановочных снимков, а не просто скриншотов. Даже если вы никогда не интересовались этой темой, то наверняка видели потрясающие снимки, например, из Red Dead Redemption 2. Снимок из этой игры победил на конкурсе «Виртуальный фотограф года», который проводился в рамках Лондонского фестиваля игр, сообщал ресурс GamesRadar+ в апреле.

Источник:
Flickr
Engadget
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #фотография #flickr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Команда Techspot провела сравнение между флагманом 2017 года и более современными моделями
Разработчик Steam Deck продемонстрировал ранние прототипы консоли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
181
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
10
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
10
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
4
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
21
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
3
Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
4
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
40
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
28
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
301
«Яндекс» объявил о закрытии сделки с VK по продаже «Дзена» и «Новостей»
3
Трейлер новой «Русалочки» от Disney на YouTube получил 1,2 млн дизлайков
43
Инсайдер раскрыл даты выхода всех основных видеокарт RTX 4000 и перечислил их характеристики
17
Инсайдеры назвали финальный список из 83 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12
+
GeForce RTX 4090 могут выпустить в конце октября и RTX 4080 спустя месяц
+
Электровелосипед Eleglide Tankroll с толстыми шинами имеет запас хода 70 км и мощность 740 Вт
4
«Лысый из AMD» покидает компанию
12
Сколько стоит процессор для экономного пользователя – 6 игровых CPU для любого кошелька
11
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
13

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
30
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
48
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
70
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
4
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
2
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
11
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
6
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
8

Сейчас обсуждают

Ваня Кислицын
14:00
Эфир все еще является самым высокодоходной монетой, и после слияния, скорее будут продвигаться его ветки, есть вариант сейчас купить пару монет веток, но ветки не будут настолько доходные поэтому в ...
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
Владимир Путин
13:58
Я тут, я заработал, я доволен, я в +)
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
Eisbrecher
13:57
Эти события взаимосвязаны?
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
warmuza
13:55
Там Волочкова нового мужика показала, а Бородина с велика упала, где статьи?
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
Сергей Боровой
13:55
доллару кранты ! бггг
США решили "отрезвить" Китай по вопросу Тайваня пакетом превентивных санкций в области электроники
Евгений Нетт
13:52
Поддерживаю в курсе, 10400f значительно сильнее r5 3600, и к нему не нужна дорогая память, что позволяет собрать комп ещё дешевле и производительнее.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый B_Hornet
13:50
какая разница какой авторитет в тоталитарном режиме. это демократии о рейтингах парятся. но у сралина тоже был авторитет а сдох в луже собственной мочи
Власти Тайваня просят европейцев припугнуть КНР санкциями на случай захвата острова
Иван Романов
13:50
за 25т я б взял эту убогость на замену 1060)
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
Adam Smith
13:47
вежливый петух опять в петушарне))))) очко рвет за наступление, где укро мясо прошло свиньей, поредев на 40% и временно заняло территории)))) нахваливает натовские ништяки, а местные хохлоолигархи го...
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Infinity78
13:47
то что он пидар мы и так знаем
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем