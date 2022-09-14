Графика современных игр и фоторежимы позволяют создавать потрясающие снимки.

Известный фотохостинг Flickr добавил новую категорию контента — виртуальные фотографии. Как сообщается в блоге платформы: «Виртуальная фотография — это новая форма искусства, специализирующаяся на фотографиях, сделанных в видеоигре или виртуальной среде». Ранее Flickr разделял контент на три категории: фотографии, иллюстрации и скриншоты. Отмечается, что категория скриншотов не соответствует потребностям творческого и быстрорастущего сообщества виртуальных фотографов, передаёт Engadget. Это можно понять, не всякий скриншот создаётся с определённой творческой идеей, зачастую это просто демонстрация игрового процесса.

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Графика в компьютерных играх с каждым годом становится всё лучше, иногда её уже не отличить от реальности, особенно, если это касается пейзажей. Во многих компьютерных играх есть даже встроенные фоторежимы, которые предлагают игрокам дополнительные возможности для создания постановочных снимков, а не просто скриншотов. Даже если вы никогда не интересовались этой темой, то наверняка видели потрясающие снимки, например, из Red Dead Redemption 2. Снимок из этой игры победил на конкурсе «Виртуальный фотограф года», который проводился в рамках Лондонского фестиваля игр, сообщал ресурс GamesRadar+ в апреле.