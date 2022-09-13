Возможный стартовый список моделей для новых платформ, в общей совокупности 28 вариантов, по 14 на каждую платформу.

В реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили несколько заявок (#1, #2) на регистрацию новых материнских плат от компании ASRock. Это позволяет оценить подготавливаемый к выпуску ассортимент решений для платформ AMD AM5 и Intel LGA 1700. Не все перечисленные платы могут появиться, но что касается моделей AMD, некоторые компания уже представила и информация о них доступна на официальном сайте.

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Для платформы AMD AM5 зарегистрировано 14 вариантов материнских плат на чипсетах X670E, B650E и B650. Для чипсета X670E флагманский вариант Taichi, его версия с мраморной отделкой Taichi Carrara, а также варианты Steel Legend, PG Lighting, Pro RS уже присутствуют на сайте ASRock. Список новых материнских плат Intel LGA 1700 тоже включает 14 вариантов, большинство из которых основаны на флагманском чипсете Z790. Этот список аналогично возглавляют варианты Taichi. Присутствуют решения на базе Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4 — это Z790 PG Lighting/D4 и mATX вариант этой платы, а также Z790 Pro RS/D4. Единственным B760 вариантом в списке является B760M Pro RS/D4, как видно из обозначения, тоже с поддержкой DDR4.

Источник: ЕЭК: #1, #2 @harukaze5719 в Twitter* TechPowerUp * заблокирован в РФ