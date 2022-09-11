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MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
Пока стало известно о трёх моделях.
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Ранее появлялись слухи о том, что производители материнских плат форсируют переход на DDR5 в новых решениях на базе чипсетов Intel 700 серии и плат с поддержкой DDR4 будет совсем немного. Похоже, что это не так. Компания MSI готовит решения с поддержкой DDR4, даже на базе флагманского чипсета Z790, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на документацию, опубликованную на форумах Overclock.net.

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Стало известно о подготовке DDR4 вариантов материнских плат Z790 EDGE, Z790 TOMAHAWK и Z790 PRO — они будут поддерживать скоростные модули до DDR4-5333 и быстрее при установке одного однорангового модуля в каждом канале, до DDR4-4400 и быстрее при установке двух одноранговых модулей на канал, отмечает ресурс. Владельцы такой скоростной памяти могут рассчитывать на высокую производительность с новыми процессорами и задержаться на DDR4, сэкономив на обновлении или сборке новой платформы. Но цены на DDR5 понемногу снижаются, отчёт ресурса 3DCenter показывает, что в Европе удельная стоимость 1 ГБ DDR5-6000 уже ниже, чем в случае с DDR4-4800. В России тоже можно найти более выгодные по стоимости 1 ГБ предложения DDR5, правда ёмкость комплекта и общая стоимость зачастую всё равно выше, да и материнские платы с DDR5 ощутимо дороже вариантов с DDR4.

Владельцы не самых скоростных модулей DDR4 получат прирост производительности во многих играх, купив даже недорогие модули DDR5-4800, что можно увидеть в новом обзоре на YouTube канале Hardware Unboxed. Но прирост небольшой и решающую роль в обновлении будет играть стоимость комплекта. Сравнивая DDR5-6000 и DDR4-3600 специалисты говорят о среднем преимуществе 3% новой памяти, в таких новых играх, как Far Cry 6, Bright Memory и Watch Dogs Legion преимущество может достигать 20%.

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Источник:
Tom's Hardware и Overclock.net
3DCenter и Hardware Unboxed
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#intel #msi #материнские платы
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