Пока стало известно о трёх моделях.

Ранее появлялись слухи о том, что производители материнских плат форсируют переход на DDR5 в новых решениях на базе чипсетов Intel 700 серии и плат с поддержкой DDR4 будет совсем немного. Похоже, что это не так. Компания MSI готовит решения с поддержкой DDR4, даже на базе флагманского чипсета Z790, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на документацию, опубликованную на форумах Overclock.net.

реклама

Стало известно о подготовке DDR4 вариантов материнских плат Z790 EDGE, Z790 TOMAHAWK и Z790 PRO — они будут поддерживать скоростные модули до DDR4-5333 и быстрее при установке одного однорангового модуля в каждом канале, до DDR4-4400 и быстрее при установке двух одноранговых модулей на канал, отмечает ресурс. Владельцы такой скоростной памяти могут рассчитывать на высокую производительность с новыми процессорами и задержаться на DDR4, сэкономив на обновлении или сборке новой платформы. Но цены на DDR5 понемногу снижаются, отчёт ресурса 3DCenter показывает, что в Европе удельная стоимость 1 ГБ DDR5-6000 уже ниже, чем в случае с DDR4-4800. В России тоже можно найти более выгодные по стоимости 1 ГБ предложения DDR5, правда ёмкость комплекта и общая стоимость зачастую всё равно выше, да и материнские платы с DDR5 ощутимо дороже вариантов с DDR4.

Владельцы не самых скоростных модулей DDR4 получат прирост производительности во многих играх, купив даже недорогие модули DDR5-4800, что можно увидеть в новом обзоре на YouTube канале Hardware Unboxed. Но прирост небольшой и решающую роль в обновлении будет играть стоимость комплекта. Сравнивая DDR5-6000 и DDR4-3600 специалисты говорят о среднем преимуществе 3% новой памяти, в таких новых играх, как Far Cry 6, Bright Memory и Watch Dogs Legion преимущество может достигать 20%.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



