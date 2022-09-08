Похоже, что это первый блок питания нового стандарта в продаже.

Многие производители блоков питания представили новые решения, отвечающие стандартам Intel ATX 3.0 и PCI-SIG PCIe Gen 5. Они оснащены кабелями питания 12VHPWR и готовы к следующему поколению видеокарт. Теперь остаётся ждать, когда модели появятся в продаже. В каталогах некоторых торговых площадок уже заметили появление новых позиций, но похоже, что первым производителем, официально объявившим о доступности, становится компания SilverStone. Как сообщает TechPowerUp, блок питания Silverstone HELA 850R Platinum появился на Amazon и стоит 215 долларов США. «Станьте одним из первых людей в мире, ГОТОВЫХ к RTX 40-й серии!», — отмечает производитель на своей странице в Twitter* @SilverStone_Tek.

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Модель обладает мощностью 850 Вт, платиновым сертификатом организации Cybenetics (эффективность ≥89% & <91%), полностью модульной конструкцией с плоскими проводами и предлагает один разъём 12VHPWR. Коннектор на блоке питания полноценный, четыре сигнальные линии на месте. Также можно отметить применение 135-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником и полупассивным режимом работы (вентилятор останавливается при нагрузке ниже 425 Вт). Присутствует полный набор защит OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, в конструкции используются японские конденсаторы, а 8-контактные разъёмы являются универсальными для подключения EPS и PCIe кабелей питания. С полными характеристиками можно ознакомиться на сайте производителя.

Источник: @SilverStone_Tek в Twitter* SilverStone TechPowerUp * заблокирован в РФ