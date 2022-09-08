8-ядерная и 16-поточная новинка замыкает стартовую линейку процессоров Ryzen 7000.

Вслед за флагманским AMD Ryzen 9 7950X в базе данных CPU-Z появился результат Ryzen 7 7700X — 8-ядерной и 16-поточной модели, которая будет замыкать стартовую линейку процессоров Ryzen 7000, сообщают VideoCardz и Tom’s Hardware. Как обычно, отчёт позволяет узнать некоторые рабочие характеристики, эксплуатационные показатели и оценки производительности во встроенный в CPU-Z бенчмарк. Кроме этого, модель отметилась в Geekbench, что только расширяет возможности для сравнения, но стоит отметить, что на результаты могут негативно влиять старые версии BIOS, также неизвестно, какие версии процессоров тестировались, поэтому оценивать результаты можно лишь предварительно.

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Кроме известных технических деталей отчёт CPU-Z показывает температуру процессора 71,6°C и частоты около 5425 МГц, что на 25 МГц выше официально заявленных. Что касается результатов Ryzen 7 7700X, однопоточная оценка составила 774 балла, а многопоточная 8381 балл. Тестирование проводилось на материнской плате Gigabyte X670E AORUS Master вместе с оперативной памятью DDR5-6400 CL30. Процессор примерно на 20% быстрее Ryzen 7 5800X в однопотоке и почти догоняет Intel Core i7-12700K. В сводном рейтинге CPU-Z есть не все данные для сравнения в многопотоке с конкурентами, предшественника новинка опережает на 28%.

В Geekbench процессор тестировался на платформе с платой ASUS ROG Crosshair X670E Hero и оперативной памятью DDR5-6000, использовалось 4 модуля, поэтому не исключено, что скорость памяти была ниже. Процессор набрал в однопоточном тесте 2209 баллов, в многопоточном 14459 баллов, это больше средних результатов Ryzen 7 5800X на 32% и 40% соответственно.

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Запуск линейки AMD Ryzen 7000 намечен на 27 сентября. По слухам, обзоры появятся примерно за неделю до релиза.