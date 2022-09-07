Использовался старый BIOS, так что потенциал могли полностью и не раскрыть.

В сети появился первый валидный результат AMD Ryzen 9 7950X во встроенном бенчмарке CPU-Z, его заметил Twitter* блогер @TUM_APISAK. Результат зафиксирован в базе данных бенчмарка, однопоточная оценка составила 787 баллов, а многопоточная — 15824 балла. Кроме того, отчёт позволяет увидеть конфигурацию платформы и некоторые рабочие показатели во время тестирования. Платформа была основана на материнской плате GIGABYTE X670E AORUS MASTER, известная даже версия BIOS и, к сожалению, это старая версия F4, с которой, по слухам, производительность процессора может быть существенно ограничена.

реклама

Ещё может вызвать интерес частота процессора и рабочие температуры. Видно, что частота кристаллов с ядрами CCD была разной, вероятно, при многопоточной нагрузке ядра в одном CCD работали на частоте 5200 МГц, а в другом — около 5074 МГц. Нагрелся процессор во время теста до 91,5°C.

По результатам в базе данных CPU-Z, однопоточная производительность AMD Ryzen 9 7950X сравнима с таковой у Intel Core i7-12700K, а многопоточная производительность на 34% выше чем у Ryzen 9 5950X.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

После презентации процессоров в сети практически каждый день появляются новые результаты процессоров AMD Ryzen 7000, но специалисты отмечают, что среди них много фейков и уже неактуальных результатов, полученных на старых и плохо оптимизированных версиях BIOS. Накануне очередной результат CPU-Z был опубликован одним из участников китайского форума ChipHell, его достоверность неизвестна, но оценки лучше — 819 и 17654 балла в одно- и многопоточном тесте, условия тестирования неизвестны.

Источник: CPU-Z @TUM_APISAK в Twitter* * заблокирован в РФ