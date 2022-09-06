Компактная компоновка с верхним расположением БП, наличие 5,25-дюймового отсека и довольно широкие возможности размещения компонентов.

Компания SilverStone представила новый «башенный» Micro-ATX корпус FARA 311 (183×360×410 мм), этот вариант может быть особенно интересен в случае, если необходимо собрать компактную систему и использовать какое-то устройство формата 5,25-дюйма — для него есть одно посадочное место. Это может быть привод для оптических дисков, корзина-адаптер для «горячей» замены жёсткого диска, а может быть какое-то нестандартное и специализированное устройство. Причём производитель предусмотрел дополнительные крепёжные отверстия для установки в отсеке 5,25″ одного 3,5″ или 2,5″ накопителя в дополнение к трём стандартным монтажным площадкам: одна располагается под 5,25 отсеком и предназначена для установки накопителей 3,5″; другая готова принять 3,5″ или 2,5″ накопитель на нижней панели корпуса, ещё один 2,5″ накопитель можно установить на вертикальной панели.

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Корпус также отличается верхним расположением блока питания и довольно широкими возможностями для размещения компонентов. Возможна установка Micro-ATX и Mini-ITX материнских плат, воздушных кулеров высотой до 156 мм, блоков питания длиной до 140 мм и видеокарт длиной до 354 мм, в случае, если на фронтальной панели установлены только вентиляторы — поддерживается пара 120- или 140-мм моделей. Задача выброса горячего воздуха из корпуса возлагается на вентилятор блока питания и один 120-мм вентилятор на задней панели, он идёт в комплекте.

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Фронтальная панель позволяет установить не только пару вентиляторов, но и 240-мм радиатор жидкостной системы охлаждения класса AIO, правда в этом случае придётся пожертвовать максимальной длиной видеокарты, также на фотографиях производителя видно, что шланги системы помешают установке накопителя под 5,25-отсеком.