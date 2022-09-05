Характеристики аналогичны выпущенной RTX 3090 Ti.

Unsplash Стандартная GeForce RTX 30 серии с серебряным кожухом. Brad Starkey

Серия видеокарт GeForce RTX 30 компании NVIDIA объединила базовые модели и Ti версии, на этот раз вариантов Super не появилось, но вполне вероятно, что компания рассматривала возможность выпустить такие модификации и даже можно предположить, что обновление линейки могло начаться с выпуска GeForce RTX 3090 Super. Такая модель попала в руки одному из участников китайского форума NGA.178, сообщает VideoCardz.

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На фото можно заметить, что кулер видеокарты выполнен полностью в чёрном цвете, в отличие от выпущенных моделей с серебряной рамкой, на одном из элементов кожуха виднеется гравировка RTX 3090 Super, также владелец отметил некоторые отличия в конструкции вентилятора. Определяется модель как полноценная GeForce RTX 3090 Ti, все блоки графического процессора GA102 активны, частоты также соответствуют спецификациям, никаких существенных отличий от выпущенной RTX 3090 Ti обнаружено не было. Неизвестно, как могла появиться такая видеокарта, это может быть инженерный образец, ошибка на производстве, а может кто-то самостоятельно изменил гравировку на элементе системы охлаждения.

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NVIDIA представила GeForce RTX 3090 Ti в январе этого года, но выпуск видеокарты затянулся и в конечном итоге первые модели стали появляться на рынке только в конце марта начале апреля. Рекомендованная стоимость видеокарты составляла 1999 долларов США, нестандартные варианты могли стоить существенно дороже, сейчас же ситуация кардинально изменилась и на зарубежных площадках модель продают уже за 1000…1100 долларов США, сообщал ресурс HardwareTimes днями ранее.