Для предыдущих процессоров AMD Ryzen использовалась другая схема нанесения.

Инженеры компании AMD при создании новых процессоров Ryzen 7000 и материнских плат AM5 постарались, чтобы новая платформа была совместима со старыми системами охлаждения для сокета AM4. Многие производители систем охлаждения уже отчитались о совместимости своих решений с новым сокетом, в том числе и Noctua, кроме того, на сайте известного австрийского производителя заметили рекомендации по нанесению термопасты на новые процессоры.

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Тепло-распределительная крышка процессоров AMD Ryzen 7000 изменилась и приобрела сложную форму с вырезами из-за необходимости переноса конденсаторов с нижней части процессора на верхнюю при смене типа корпуса PGA на LGA. Вырезы уменьшают площадь поверхности крышки, по сравнению с процессорами Ryzen предыдущих поколений, уменьшается площадь контакта и теперь Noctua рекомендует точечную схему с одной «горошиной» термопасты размерами 3…4 мм посередине. Для предыдущих процессоров AMD Ryzen рекомендовалась пятиточечная схема. Noctua приводит эти рекомендации для своей термопасты NT-H2, для других термопаст они могут отличаться, всё зависит от физических характеристик, в частности, вязкости.