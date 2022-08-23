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Тест образца AMD EPYC Genoa в Geekbench показывает 17% преимущество Zen 4 над Zen 3 в однопотоке
Близко к тем цифрам, что называли специалисты AMD.
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Новое поколение потребительских процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) на базе архитектуры Zen 4 пока не спешит показываться в популярных бенчмарках, зато серверные процессоры EPYC 9000 (Genoa) на базе этой же архитектуры уже неоднократно отмечаются в Geekbench. Очередная запись в базе данных бенчмарка содержит оценки двухсокетной системы с парой 96-ядерных и 192-поточных образцов 100-000000997-01, на этот раз результаты и в однопотоке и в многопотоке получились достаточно хорошими и это всё ещё инженерный образец.

Источник: Geekbench

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Образец 96-ядерного процессора AMD EPYC Genoa набрал 1460 баллов в одноядерном и 96535 баллов в многоядерном тесте, работая на частоте до 3,50 ГГц. Сравнительная подборка результатов ресурса Wccftech показывает, что эти оценки на 17% и 28% выше, чем у аналогичной системы с парой 64-ядерных и 128-поточных процессоров EPYC Milan 7763, работающих на близкой частоте — 1249 и 75539 баллов. Как отмечается, эти цифры близки к тем, о которых говорила AMD, когда сравнила архитектуры Zen 4 и Zen 3 во время недавних мероприятий.

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Неизвестно, насколько Geekbench правильно определяет характеристики AMD EPYC Genoa и может ли адекватно нагрузить все его ядра, несмотря на это, прирост производительности уже довольно велик, а финальный продукт должен быть ещё лучше, остаётся ждать появления потребительских и серверных решений на базе Zen 4 в этом году.

Источник:
Geekbench
Wccftech
TechPowerUp
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#amd #процессоры #amd epyc
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