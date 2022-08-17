Среди них одна критическая и одна эксплуатируемая.

Команда разработчиков Google обновила настольную версию веб-браузера Chrome, снова закрыв ряд опасных уязвимостей. Список исправлений безопасности содержит 11 позиций, на первом месте критическая уязвимость, получившая идентификатор CVE-2022-2852. Из оставшихся 10 уязвимостей 6 имеют высокий рейтинг опасности и 4 средний. Как сообщает Google, один опасный эксплойт CVE-2022-2856 замечен «в дикой природе» т.е. на устройствах пользователей. Что может быть интересно, самые крупные вознаграждения, которые получили исследователи за найденные уязвимости, достигают 5000 и 7000 долларов США.

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Как обычно, новые обновления будут развёрнуты в ближайшее время, сроки распространения могут составлять от нескольких дней до нескольких недель. Новая стабильная сборка браузера для операционных систем Mac и Linux получает номер 104.0.5112.101, в то время как на Windows версия сборки может заканчиваться цифрой 101 или 102.

Также обновилась стабильная версия веб-браузера Chrome для устройств под управлением iOS, в данном случае номер сборки 104.0.5112.99, а указанные изменения касаются улучшений стабильности и производительности. Обновление уже должно было стать доступно на устройствах iOS вчера.

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Подробнее об обновлениях можно узнать в блоге релизов Google Chrome, новости об обновлении настольной версии и версии для iOS.

Источник: Google Chrome Desktop, iOS Deskmodder