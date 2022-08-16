Процессоры показали высокую однопоточную производительность, несмотря на то, что являются инженерными образцами.

Новые результаты тестирования двухсокетных конфигураций с инженерными образцами 96- и 32-ядерных процессоров AMD EPYC 9000 серверного семейства Genoa были обнаружены в базе данных бенчмарка Geekbench, сообщает Wccftech. Обе платформы использовали оперативную память DDR5, а рабочая частота процессоров лежала в диапазоне 3,5…3,6 ГГц.

реклама

Платформа на базе пары 96-ядерных процессоров с кодовым обозначением 100-000000997-01 набрала 1464 балла в однопоточном и 19834 балла в многопоточном тестах, соответствующие оценки платформы с двумя 32-ядерными моделями 100-000000897-03 — 1444 и 35329 баллов. Очевидно, что многопоточные результаты нельзя считать действительными, 64-ядерная платформа обошла 192-ядерную. Либо тест не воспринимает должным образом такое количество ядер, либо платформа ещё не готова для стабильной работы.

Известный коллекционер оборудования @yuuki_ans в своём Twitter* опубликовал результаты тестирования платформы с двумя инженерными образцами 96-ядерных EPYC 9654 в CPU-Z и подтвердил, что тест не может нагрузить не только все потоки, но и больше одного процессора, поэтому многопоточный результат недействителен, возможно, аналогичная картина наблюдается и в Geekbench. Результат однопоточной производительности с активными инструкциями AVX-512 на частоте 3,65 ГГц составил примерно 687 баллов.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Специалисты Wccftech положительно оценивают однопоточную производительность инженерных образцов, приводимые ресурсом сравнительные данные показывают преимущество до 9% в сравнении с EPYC 7333X, который имеет максимальную частоту 3,5 ГГц. В CPU-Z преимущество достигает 22%.

Источник: Geekbench #1, #2 @yuuki_ans в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ