Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD посетит Gamescom 2022, запланирован 45-минутный сегмент про масштабирование FSR
Может быть, узнаем что-то новое о технологии, также не исключены подробности об AMD Ryzen 7000 и платформе AM5, релиз то приближается.
анонсы и реклама
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

После двухлетнего перерыва компания AMD приедет на выставку Gamescom 2022, об этом сообщил старший специалист компании по связям с разработчиками Милош Бялас (Milosz Bialas) в своём Twitter* @KillNeq. Выставка пройдёт в Кёльне (Германия), формат мероприятия гибридный, период проведения с 24 августа по 28 августа. AMD также разместила на своём официальном сайте страницу, посвящённую Gamescom 2022, компания приглашает посетить свой стенд 26 августа, о намерениях представить какие-либо новинки не сообщается, ожидаются стенды с большим ассортиментом игровых систем от компании AMD и её партнёров, также в планах: «весёлые игры, конкурсы и интересные розыгрыши». Кроме этого, в программе запланирован сегмент, связанный с технологией масштабирования AMD FSR, его продолжительность 45 минут.

реклама

Что интересно, в сети ходят слухи о предрелизной презентации новой платформы AMD AM5 и процессоров AMD Ryzen 7000 (Rapahel) 29 августа, т.е. на следующий день после завершения Gamescom 2022. Неизвестно, предоставит ли AMD какую-либо информацию о новинках на самой выставке, по крайней мере, можно было бы подогреть интерес к предстоящему запуску каким-нибудь тизером. Подтверждено, что новые процессоры и материнские платы появятся в этом квартале, а значит новая платформа должна быть запущена в сентябре.

Источник:
@KillNeq в Twitter*
AMD
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #игры #gamescom #выставки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые настольные процессоры AMD Ryzen 7000 могут остаться без комплектного охлаждения
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
Анонс настольных процессоров AMD Ryzen 7000 может состояться на Gamescom 2022
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна точная дата перехода Эфира на PoS и блокировки майнинга на видеокартах
18
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
17
Параллельный импорт техники в РФ из стран ЕАЭС может скоро закончиться
40
MemTest86 получит крайне полезную функцию — утилита сможет точно определять неисправный модуль и чип
8
Far Cry 6 уже на торрентах – какую видеокарту купить для фанатов легендарной серии в 1080р, 2К и 4К
40
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
51
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
78
GeForce GTX 1080 Ti на Авито стоит всего 25 000р – стоит ли покупать старый флагман для 2К в 2022г
25
Сеть Starlink Илона Маска признали медленной, а миллиардера обязали вернуть государству $900 млн
2
В августе цены на видеокарты NVIDIA и AMD пойдут вниз — инсайд
14
Специалист взломал терминал Starlink от SpaceX при помощи устройства за 25 долларов
1
Прибыльность майнинга Эфира резко увеличилась – GeForce RTX 3060 окупается всего за 9 месяцев
16
Появились подробности о том, зачем хакеры из KillNet сломали Lockheed Martin
2
Когда поступят в продажу видеокарты NVIDIA RTX 4070 и 4080 - мнение Moore’s Law is Dead
16
Суд обязал Тинькофф банк вернуть пользователю 1,3 млн рублей, заработанные на арбитраже
5
5 видеокарт AMD, которые быстрее и дешевле NVIDIA в магазинах РФ – выбираем GPU на любой кошелёк
5
Приключенческая игра Islets готовится к выходу на Switch, Xbox и PC
+
Житель Мичигана создал собственного интернет-провайдера
14
Выбираем игровую видеокарту NVIDIA для любого кошелька – 5 моделей для настоящих геймеров
5
Microsoft Edge получил ряд нововведений
+

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 20
9
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
27
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
126
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
115

Сейчас обсуждают

Ядрило
15:38
какие процессоры?
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
puding
15:38
Так и есть. Вчера видел, как баба Нюра с остатков поломойщицкой зп набрала небоскребов в Дубае. И еще на пару роллсов осталось.
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Ядрило
15:38
Опять суббота, опять ты ужрался в хлам мусульманин. У тебя такая традиция?
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
2rasmus
15:37
Радиатор находится не только за пределами юнита, он находится за пределами здания датацентра ) И в чём проблема? Датацентр с большим количеством серверов сейчас всегда делают на воде, никаких проблем ...
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Taketon
15:36
Хуанг как наперсточник у метро с подельниками втюхивает не нужную технологию типо длсс, его сообщники делают игру говно замыленую и вуаля технология типо заработала а лучи так вообще, просто скомунизд...
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
Sheshenbek
15:36
Ну уже 2к отработала гнида, она у меня будет до талого пахать
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Ядрило
15:36
Какая вода нужна? Сладкая, солёная, кипяченая, тяжелая, сухая или обычная из под крана?
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
felsherZZZ
15:36
Этот мой ник вчера оверы забанили))) Я офигеваю с вас!)))
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
felsherZZZ
15:35
Это одна 3060ти отработала?
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Шамиль Джанболатов
15:34
Медь эффективна только на подошве, вроде
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем