Может быть, узнаем что-то новое о технологии, также не исключены подробности об AMD Ryzen 7000 и платформе AM5, релиз то приближается.

После двухлетнего перерыва компания AMD приедет на выставку Gamescom 2022, об этом сообщил старший специалист компании по связям с разработчиками Милош Бялас (Milosz Bialas) в своём Twitter* @KillNeq. Выставка пройдёт в Кёльне (Германия), формат мероприятия гибридный, период проведения с 24 августа по 28 августа. AMD также разместила на своём официальном сайте страницу, посвящённую Gamescom 2022, компания приглашает посетить свой стенд 26 августа, о намерениях представить какие-либо новинки не сообщается, ожидаются стенды с большим ассортиментом игровых систем от компании AMD и её партнёров, также в планах: «весёлые игры, конкурсы и интересные розыгрыши». Кроме этого, в программе запланирован сегмент, связанный с технологией масштабирования AMD FSR, его продолжительность 45 минут.

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Что интересно, в сети ходят слухи о предрелизной презентации новой платформы AMD AM5 и процессоров AMD Ryzen 7000 (Rapahel) 29 августа, т.е. на следующий день после завершения Gamescom 2022. Неизвестно, предоставит ли AMD какую-либо информацию о новинках на самой выставке, по крайней мере, можно было бы подогреть интерес к предстоящему запуску каким-нибудь тизером. Подтверждено, что новые процессоры и материнские платы появятся в этом квартале, а значит новая платформа должна быть запущена в сентябре.

Источник: @KillNeq в Twitter* AMD VideoCardz * заблокирован в РФ