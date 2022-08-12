Бюджетная видеокарта Intel таит много сюрпризов.

Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 была представлена несколько месяцев назад и на данный момент её уже протестировали многие рецензенты. Видеокарта не лишена проблем, но демонстрирует неплохую производительность в своём классе, особенно при небольшом разгоне и повышении лимитов энергопотребления. Но пока никто не проверял младший графический процессор ACM-G11 «на прочность», каких максимальных частот можно достичь? Похоже, что данный вопрос заинтересовал специалиста, известного YouTube каналом ScatterBencher. Не так давно энтузиаст отметился рекордным разгоном встроенной графики Intel, достигнув 2378 МГц на UHD Graphics 770, теперь время пришло для дискретной.

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ScatterBencher разогнал Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц и сообщил об этом в своём Twitter* @skatterbench, приложив снимок GPU-Z. Установленная Intel стандартная частота графического процессора равна 2 ГГц, разгон составляет внушительные 55%. Как этого удалось добиться, не уточняется, есть лишь загадочное сообщение «2 шага вперед, 1 шаг назад». Отличный тизер для видеоматериала, наверняка на YouTube канале в скором времени появится материал, посвящённый этому достижению. Авторы ресурса Tom’s Hardware предполагают, что энтузиаст модифицировал печатную плату — на это могут указывать ложные показатели энергопотребления.

Источник: @skatterbench в Twitter* Tom's Hardware * заблокирован в РФ