Необычная конструкция крыльчатки разработана для увеличения воздушного потока, статического давления и снижения шума.

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Компания ADATA под брэндом XPG представила новые производительные вентиляторы HURRICANE диаметром 120 и 140 мм. Новинки сразу привлекают внимание необычной крыльчаткой. Двойная конструкция лопастей разработана для усиления воздушного потока и статического давления при снижении сопротивления воздуха и уровня шума, объясняет компания. Следующее, что может заинтересовать потребителя, это красивая двойная RGB-подсветка лопастей и кольца в корпусе вентилятора. Заявлена совместимость с большинством программ основных производителей материнских плат.

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В конструкции используется гидродинамический подшипник, предусмотрено PWM-регулирование скорости вращения с возможностью последовательного подключения нескольких вентиляторов, в местах крепления установлены антивибрационные прокладки.

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Вентиляторы предлагают высокий расход воздуха и статическое давление. Скорость вращения модели диаметром 120 мм достигает 2000 об/мин, максимальное значение расхода воздуха 61,5 CFM (кубический фут в минуту) при статическом давлении 1,42 мм вод. ст. и уровне шума 18,17 дБ. Максимальная скорость вращения модели диаметром 140 мм составляет 1800 об/мин, в данном случае вентилятор обеспечивает расход 91 CFM, давление 2,2 мм вод. ст. и уровень шума 28,1 дБ.