Также флагман семейства Raptor Lake-S можно сравнить с Core i9-12900K.

Процессор Intel Core i9-13900K продолжает путешествовать по бенчмаркам, после остановки в базе данных Geekbench флагман будущей линейки Raptor Lake-S с чьей-то помощью добрался до Ashes of the Singularity и принял участие в двух забегах: Crazy_1080p и Crazy_4K. Тестовая система также включала 32 ГБ оперативной памяти, тип которой бенчмарк не уточняет, а также видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT.

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В пресете Crazy_1080p оценка системы составила 15400 баллов, что на 10% больше лучшего результата аналогичной системы с процессором AMD Ryzen 9 5950X. Однако больший интерес представляют отдельные результаты по количеству подготовленных процессором кадров (CPU Framerate), если для системы AMD в среднем это 153 FPS, то для системы с Intel Core i9-13900K — 208 FPS. Прирост около 36%.

В самом тяжёлом режиме Heavy Batch показатели FPS систем AMD и Intel составляли 136 и 194 FPS соответственно — превосходство Intel уже 43%. К сожалению, в базе данных нет результатов с аналогичными настройками для Core i9-12900K, так что можно сразу переходить к результатам Crazy_4K.

В режиме Crazy_4K система на базе Intel Core i9-13900K набрала 13000 баллов и это лишь на 100 баллов больше лучшего результата системы с Core i9-12900K, но оценка в баллах снова не столь информативна, как показатели отдельных тестов. В среднем, количество подготовленных Core i9-13900K кадров на 24% больше чем у Core i9-12900K, аналогичная разница и в самом тяжёлом режиме.

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Стоит напомнить, что Core i9-13900K имеет конфигурацию производительных и эффективных ядер 8+16, турбо-буст всех производительных ядер достигает 5,5 ГГц, два ядра могут ускоряться до 5,8 ГГц. Общий объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня составляет 68 МБ. Запуск новой серии ждут в середине осени, точных сроков нет.

Источник: Ashes of the Singularity: #1, #2, #3, #4 @BenchLeaks в Twitter* * заблокирован в РФ