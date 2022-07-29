Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Mini-ITX с PCIe 5.0x16 и парой M.2 по доступной цене — COLORFUL выпускает платы CVN B660I GAMING
Отличный вариант для мощного и компактного ПК.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
Вариант FROZEN. Источник: Colorful

Компактные ПК всегда были востребованы, а современные решения позволяют уместить в малый форм-фактор не только офисную или медиа-систему, но и полноценный игровой компьютер. Правда в последнем случае иногда довольно сложно найти подходящую материнскую плату формата mini-ITX, чтобы и оснащённость была на достаточно высоком уровне, и цена «не кусалась». Такие решения накануне представила компания Colorful, две mini-ITX материнские платы Intel B660 стали новым дополнением серии CVN:

реклама

Модели практически идентичны, обе имеют схему питания DrMOS 8+1 и пару DIMM слотов для установки до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, при разгоне поддерживается скорость работы до 4600 МТ/с. Есть два M.2 разъёма для установки твердотельных накопителей (SSD): на лицевой стороне PCIe Gen4x4 M.2 2280 с радиатором, на задней PCIe Gen3x4 M.2 2280. Одним из главных достоинств также является наличие разъёма PCI Express 5.0x16 для установки видеокарты.

Что касается отличий, у варианта FROZEN белая печатная плата и сетевой адаптер Realtek 2.5G, в то время как базовый вариант оснащён Intel I219V. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 реализована с помощью адаптера Intel WiFi 6 AX201. На задней панели присутствуют: порт USB 3.1 Gen1 Type-C, четыре порта USB 2.0 и два порта USB 3.2. Поддерживается подключение USB 3.2 Gen1 Type-C для USB-C фронтальной панели корпуса.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Рекомендованная розничная цена CVN B660I GAMING FROZEN составляет 159 долларов США, базовая модель оценивается в 154 доллара США, сообщает TechPowerUp, в некоторых регионах платы уже доступны для покупки у партнёров компании.

Источник:
Colorful
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #материнские платы #colorful
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Устаревшие iGPU процессоров Intel с 6-го по 10-е поколение лишились поддержки новых драйверов
56-ядерный Intel Xeon Platinum 8480+ Sapphire Rapids быстрее 64-ядерного AMD EPYC 7763
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
280
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
43
В Саудовской Аравии строят "лежащий" небоскреб за 1 трлн долларов длиной 120 км и высотой в 500 м
18
Создатели League of Legends проиграли суд на сто миллионов долларов
5
У старых слабых компьютеров нет шансов в играх даже при установке "мощной" RTX 3070 — эксперимент RG
29
Sony продемонстрировала возможности гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2
+
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
16
На Aliexpress курс доллара перевалил за 70 рублей
14
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
16
Инсайдеры назвали 80 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 до конца 2022
1
Обнаружено вредоносное ПО, которое способно выжить после переустановки ОС
3
Ethereum и Kas теперь доступны для Дуал-майнинга на видеокартах Nvidia
+
Китайский поставщик получит карты NVIDIA GeForce RTX 40 менее чем через месяц
2
Выбираем недорогой игровой процессор для бережливого геймера – 5 моделей от 17 000р
13
Ryzen 7 5800X смог раскрыть потенциал Arc A380 в играх — без rBAR у карты серьёзные проблемы
8
Продажи смартфонов в России установили антирекорд за 5 или даже за 10 лет
6
Выбираем видеокарту для игры Stray – приключения котика в жанре киберпанк в разрешении 4К и 1080р
11
Сайт AMD уже содержит информацию о Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X
16
Продажи телевизоров рухнули по всему миру – цены могут снизиться, но на рынок РФ это не повлияет
7
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с RTX-On – возвращаемся в игровую вселенную Ведьмака
2

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
40
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
330
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
147
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
87
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
19
Записки Космического Сантехника. Начало
16
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
14
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Kasyan
11:50
Плохо наверно тебе жить без мозгов, он поврежден, а не разрушен!
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Разумник
11:48
далбаеб это был скарказм про "уважение", но тебе этого не понять, ты же далбаеб
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Александр Железняк
11:47
Ну наконец жовто-блокитных будут вакцинировать...
Ученые из Оксфорда разработали недорогую однократную вакцину против бешенства
Вежливый_HIMARS_
11:47
говно вопрос https://charter97.org/ru/news/2022/7/29/508893/
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Xmast
11:45
Да уж. Постят месяцами слухи. Видео будет такой. А вот будет сякой. А вот и уже готовый образец. И нате. Видяха не выйдет! Даже не знаю что сказать. Эту карту и так особо никто не ждал. На рынке завал...
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Вежливый_HIMARS_
11:45
ну вот. уже и с уважением и рабсиянским диалектом. песик учится.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Church
11:45
Жаль, увеличение конкурентности в рынке графических карт лишь шло бы на пользу конечному потребителю (и может быть уразумила бы всё более наглеющию нвидию с амд с ценами их видеокарт, а также растущее...
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Kasyan
11:45
В стойло скоро пойдешь ты, когда паны придут и тогда вы поймете что означает слово быдло. https://vk.com/wall-59707832_1486900
Российский суд запретил «информацию» из Tor Browser и потребовал удалить приложение из Google Play
Разумник
11:44
далбаеб ты вчера не ответил, ты далбаеб или mof naziote imbecillus? ps. со всем уважением
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Buterbrodoff
11:43
Я не знаток, но судя по Википедии "SpaceX формально анонсировала ракету-носитель 8 сентября 2005 года, описывая Falcon 9 как «полностью многоразовый тяжёлый носитель»", а наши зачесались только в 201...
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем