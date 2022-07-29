Отличный вариант для мощного и компактного ПК.

Компактные ПК всегда были востребованы, а современные решения позволяют уместить в малый форм-фактор не только офисную или медиа-систему, но и полноценный игровой компьютер. Правда в последнем случае иногда довольно сложно найти подходящую материнскую плату формата mini-ITX, чтобы и оснащённость была на достаточно высоком уровне, и цена «не кусалась». Такие решения накануне представила компания Colorful, две mini-ITX материнские платы Intel B660 стали новым дополнением серии CVN:

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Модели практически идентичны, обе имеют схему питания DrMOS 8+1 и пару DIMM слотов для установки до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, при разгоне поддерживается скорость работы до 4600 МТ/с. Есть два M.2 разъёма для установки твердотельных накопителей (SSD): на лицевой стороне PCIe Gen4x4 M.2 2280 с радиатором, на задней PCIe Gen3x4 M.2 2280. Одним из главных достоинств также является наличие разъёма PCI Express 5.0x16 для установки видеокарты.

Что касается отличий, у варианта FROZEN белая печатная плата и сетевой адаптер Realtek 2.5G, в то время как базовый вариант оснащён Intel I219V. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 реализована с помощью адаптера Intel WiFi 6 AX201. На задней панели присутствуют: порт USB 3.1 Gen1 Type-C, четыре порта USB 2.0 и два порта USB 3.2. Поддерживается подключение USB 3.2 Gen1 Type-C для USB-C фронтальной панели корпуса.

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Рекомендованная розничная цена CVN B660I GAMING FROZEN составляет 159 долларов США, базовая модель оценивается в 154 доллара США, сообщает TechPowerUp, в некоторых регионах платы уже доступны для покупки у партнёров компании.