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Вышли графические драйвера Intel для Windows 11 22H2 (WDDM 3.1), закончена поддержка Core10 и старше
Процессоры Comet Lake дебютировали два года назад, а интегрированная графика в них уже теряет основную поддержку.
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Intel выпустила первые графические драйверы с поддержкой Windows 11 22H2 и новой модели Windows Display Driver Model (WDDM) версии 3.1, определённо, это хорошая новость, но есть и плохая. Компания заявила, что прекращает поддержку интегрированной графики в процессорах Core от 6-го (Skylake) до 10-го (Comet Lake) поколения включительно, а также в связанных с этими поколениями процессорах Atom, Pentium и Celeron.

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Модель поддержки интегрированной графики в указанных выше процессорах меняется на «устаревшую», проще говоря, новые версии драйверов будут выходить реже, в основном для исправления каких-либо ошибок и уязвимостей. В связи с этим компания разделяет единый пакет драйверов на две версии: 31.0.101.2111 для устаревшей графики и 31.0.101.3222 — для графики в более современных процессорах, начиная от Core 11-го поколения.

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Пожалуй, самое неприятное, это окончание поддержки для процессоров Core 10-го поколения, которые появились сравнительно недавно, 2 года назад, и до сих пор в большом ассортименте представлены в магазинах, зачастую являясь довольно неплохим и компромиссным выбором при сборке бюджетной системы с заявкой на игры. С другой стороны, графика хорошо отлажена, а отсутствие поддержки новых игр в день выхода из-за «устаревшей» модели поддержки вряд ли расстроит, сложно представить, что кто-то намеревается использовать интегрированную графику для новых игр.

Источник:
Intel
Intel Graphics Drivers
Neowin
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#intel #драйвера
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vitosol
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А также, не будет поддержки Windows 7 (XP заодно)... Поддерживается! *автор, не жуй старые газеты.
Вышли графические драйвера Intel для Windows 11 22H2 (WDDM 3.1), закончена поддержка Core10 и старше
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