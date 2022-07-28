Процессоры Comet Lake дебютировали два года назад, а интегрированная графика в них уже теряет основную поддержку.

Intel выпустила первые графические драйверы с поддержкой Windows 11 22H2 и новой модели Windows Display Driver Model (WDDM) версии 3.1, определённо, это хорошая новость, но есть и плохая. Компания заявила, что прекращает поддержку интегрированной графики в процессорах Core от 6-го (Skylake) до 10-го (Comet Lake) поколения включительно, а также в связанных с этими поколениями процессорах Atom, Pentium и Celeron.

реклама

Модель поддержки интегрированной графики в указанных выше процессорах меняется на «устаревшую», проще говоря, новые версии драйверов будут выходить реже, в основном для исправления каких-либо ошибок и уязвимостей. В связи с этим компания разделяет единый пакет драйверов на две версии: 31.0.101.2111 для устаревшей графики и 31.0.101.3222 — для графики в более современных процессорах, начиная от Core 11-го поколения.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пожалуй, самое неприятное, это окончание поддержки для процессоров Core 10-го поколения, которые появились сравнительно недавно, 2 года назад, и до сих пор в большом ассортименте представлены в магазинах, зачастую являясь довольно неплохим и компромиссным выбором при сборке бюджетной системы с заявкой на игры. С другой стороны, графика хорошо отлажена, а отсутствие поддержки новых игр в день выхода из-за «устаревшей» модели поддержки вряд ли расстроит, сложно представить, что кто-то намеревается использовать интегрированную графику для новых игр.