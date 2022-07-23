Также появилась информация об отправке видеокарт прессе.

В подготовке полноценного запуска линейки видеокарт Intel Arc Alchemist определённо есть прогресс, на неделе представители компании посетили ряд популярных блогеров с рабочими образцами видеокарт и даже показали их в деле. Однако по непонятным причинам характеристики моделей так никто и не уточнил, эту информацию пока по крупицам собирают в сети. Накануне благодаря маркетинговым материалам промо-акции Intel Xe-HPG Scavenger Hunt подтвердился объём видеопамяти у моделей A770 и A750, сообщает VideoCardz, старший вариант A7 получает 16 ГБ, а младший 8 ГБ GDDR6. Судя по всему, среди настольных видеокарт нет варианта на 12 ГБ.

Источник: Intel и VideoCardz

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Ссылаясь на материалы Intel, ресурс также отмечает, что компания признаёт задержку, но сообщает, что запуск линейки приближается и на данный момент осуществляется отбор первых образцов Arc A750 для отправки технологическим СМИ на тестирование.