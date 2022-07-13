Сегодня Sony официально перечислила игры для новых вариантов подписочного сервиса PS Plus «Экстра» (Extra) и «Люкс» (Premium), это первые подборки этих тарифов и выглядят они впечатляюще. Во вторник следующей недели подписчикам тарифа «Экстра» станут доступны 15 игр, а подписчики тарифа «Люкс» получат доступ к ещё двум классическим играм PSP, с них сразу и можно начать — это No Heroes Allowed! и LocoRoco Midnight Carnival.
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Теперь можно поговорить и о главных играх, хедлайнером является приглянувшаяся многим кошачья бродилка Stray, игра доступна для PS4 и PS5 прямо на релизе. Следующей весомой составляющей подборки является комплект из оптимизированной для PS5 версии Final Fantasy VII Remake и дополнения FF7R Episode INTERmission, которое расширяет игру ещё одной сюжетной линией. Третьей игрой в главном списке является Marvel’s Avengers, приключенческий боевик доступен на PS4 и PS5.
Итак, в списке остаётся ещё 12 позиций. Сразу пять из них занимают игры и дополнения из серии Assassin’s Creed — это части «Единство» (Unity), «Чёрный флаг» (Black Flag) вместе с дополнением «Крик свободы» (Freedom Cry), обновлённая версия «Изгой» (Rogue), а также набор «Эцио Аудиторе. Коллекция» (The Ezio Collection), в который входят сразу три игры серии со всеми дополнениями.
И, наконец, оставшиеся игры просто перечислим:
- Saints Row IV: Re-Elected
- Saints Row Gat out of Hell
- Spirit of the North: Enhanced Edition
- Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure
- Jumanji The Video Game
- Paw Patrol on a Roll!
- ReadySet Heroes
- Источник:
- Blog PlayStation