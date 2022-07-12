В дополнение к тонким 120-мм вентиляторам компания SilverStone Technology выпустила варианты меньшего диаметра — 92-мм Air Slimmer 90 могут похвастаться толщиной корпуса всего лишь 15,2 мм. Предлагается ARGB вариант с подсветкой и обычный, без неё. Новинка рекомендуется для компактных корпусов, например, SilverStone Sugo 16, а также подойдёт для установки на процессорные кулеры.
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В конструкции вентиляторов используется крыльчатка из 11 лопастей, оптимизированная для создания большого объёмного расхода воздуха и высокого статического давления. Эти показатели в рабочем диапазоне скоростей вращения от 500 до 2500 об/мин изменяются в пределах 5,38…45,73 CFM и 0,11…2,29 мм вод. ст. соответственно, а уровень шума изменяется от 11,3 до 32 дБА. В корпусе есть антивибрационные вставки.
Подключаются вентиляторы через 4-контактный разъём PWM, для управления подсветкой ARGB варианта также предусмотрено стандартное подключение 4-1 ARGB 5 В. О сроках начала продаж и стоимости моделей не сообщается.
- Источник:
- SilverStone Technology
- GdM