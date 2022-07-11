Известный производительными игровыми смартфонами брэнд Nubia выходит на рынок игровых мониторов и периферии для ПК. Сегодня была представлена серия 27-дюймовых IPS мониторов Red Magic: две модели с разрешением 4K и одна модель с разрешением 2K. Модели UHD (3840×2160) используют панели компании AUO, среди спецификаций стоит отметить применение технологии подсветки Mini-LED (предусмотрено 1152 зоны независимой подсветки), частоту обновления 160 Гц, яркость 1000 нит и соответствие требованиям DisplayHDR 1000, 99% охват цветовых пространств Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 и наличие интерфейсов HDMI 2.1 (×2), DP 1.4 и USB-C. Поддерживается технологии синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, задержка 1 мс.
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Про модель с разрешением QHD (2560x1440) информации меньше, она отличается частотой обновления 240 Гц, яркостью 400 нит DisplayHDR 400, более старой версией HDMI 2.0, в остальном набор разъёмов тот же. Также для модели не указаны охват DCI-P3 и Mini-LED технология подсветки.
В числе других особенностей мониторов:
- Поддержка Wi-Fi
- Для старшей 4K модели заявлена поддержка проекции изображения с низкой задержкой
- Возможность регулировать высоту, угол наклона и поворота
- Поддержка обратной зарядки мощностью 90 Вт через USB-C
- Наличие RGB подсветки
Стоимость и сроки появления мониторов в продаже не уточняются.
- Источник:
- Nubia в Weibo
- ITHome