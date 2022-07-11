А самый продвинутый вариант поддерживает проекцию.

Известный производительными игровыми смартфонами брэнд Nubia выходит на рынок игровых мониторов и периферии для ПК. Сегодня была представлена серия 27-дюймовых IPS мониторов Red Magic: две модели с разрешением 4K и одна модель с разрешением 2K. Модели UHD (3840×2160) используют панели компании AUO, среди спецификаций стоит отметить применение технологии подсветки Mini-LED (предусмотрено 1152 зоны независимой подсветки), частоту обновления 160 Гц, яркость 1000 нит и соответствие требованиям DisplayHDR 1000, 99% охват цветовых пространств Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 и наличие интерфейсов HDMI 2.1 (×2), DP 1.4 и USB-C. Поддерживается технологии синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, задержка 1 мс.

реклама

Про модель с разрешением QHD (2560x1440) информации меньше, она отличается частотой обновления 240 Гц, яркостью 400 нит DisplayHDR 400, более старой версией HDMI 2.0, в остальном набор разъёмов тот же. Также для модели не указаны охват DCI-P3 и Mini-LED технология подсветки.

В числе других особенностей мониторов:

Поддержка Wi-Fi

Для старшей 4K модели заявлена поддержка проекции изображения с низкой задержкой

Возможность регулировать высоту, угол наклона и поворота

Поддержка обратной зарядки мощностью 90 Вт через USB-C

Наличие RGB подсветки

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Стоимость и сроки появления мониторов в продаже не уточняются.