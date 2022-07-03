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Стали известны характеристики экрана Xiaomi 12S Pro и время зарядки
Презентация смартфонов ожидается завтра.
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Презентация линейки флагманских смартфонов Xiaomi 12S запланирована на завтра, а пока компания всё ещё продолжает публиковать тизеры, акцентируя внимание на некоторых характеристиках и технологиях, применяемых в устройствах. Сегодня появилась информация об экране и скорости зарядки Xiaomi 12S Pro. Модель получит 6,73-дюймовый 10-битный AMOLED экран LTPO 2.0 с технологией микропризм, разрешением 2K и плотностью пикселей 522 PPI. Частота обновления меняется динамически в диапазоне 1…120 Гц, а регулирование яркости включает 16000 уровней. Пиковая яркость 1500 нит, контрастность 8000000:1. На официальном тизере видно, что экран получил скруглённые углы.

Источник: Xiaomi в Weibo

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Что касается скорости зарядки Xiaomi 12S Pro, предусмотрена двухрежимная быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт. В быстром режиме для полной зарядки потребуется 19 минут, а в режиме с контролем постоянной температуры — 25 минут. Кроме того, Xiaomi 12S Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

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Ожидается, что Xiaomi 12S Pro будет доступен в двух вариантах — на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 с быстрой зарядкой 120 Вт и MediaTek Dimensity 9000+ с быстрой зарядкой 67 Вт, сообщает Sparrows News.

Источник:
Xiaomi в Weibo
Sparrows News
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