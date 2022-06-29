Благодаря этому можно наслаждаться эффектами трассировки лучей.





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Представленный накануне драйвер NVIDIA GeForce Game Ready версии 516.59 уже оптимизирован для гоночной игры F1 2022, релиз которой запланирован на 1 июля. Гоночные игры — тот жанр, где эффекты трассировки лучей значительно улучшают визуальную составляющую: блики и отражения на болидах, качественные тени для более реалистичного окружения. F1 2022 будет поддерживать множество эффектов, но только владельцы ПК получат доступ ко всем из них и смогут включить их во время гонок. Цена всех этих эффектов высока — в 4K разрешении, на максимальных настройках и с трассировкой лучей RTX 3070 в среднем выдаёт 27 FPS. К счастью, у NVIDIA есть технология масштабирования DLSS и она кардинально улучшает ситуацию.

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Сила тензорных ядер и возможности нейронной сети с глубоким обучением позволяют увеличить производительность видеокарт GeForce RTX в F1 2022 более чем в два раза. В режиме производительность неиграбельные 27 FPS на видеокарте RTX 3070 превращаются в 72 FPS. С масштабированием в «4K на максималках» могут поиграть даже владельцы RTX 3060 Ti, эта модель благодаря DLSS обеспечит в среднем 60 FPS. Без масштабирования этот комфортный уровень производительности недостижим даже флагманам RTX 3080 и её Ti версии, они тоже нуждаются в помощи DLSS, с технологией производительность возрастает до 95 и 109 FPS соответственно.