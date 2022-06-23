Какие ещё изменения получат игровые Chromebook?

Уже довольно давно обсуждается подготовка первых игровых устройств Chromebook, в том числе, на это указывают изменения в коде Chrome OS. Первые устройства в этом сегменте будут опираться на возможности облачных сервисов, пишет 9to5Google, что довольно предсказуемо, всё-таки Chromebook ассоциируются с лёгкостью, компактностью и доступностью, а не мощным игровым железом. Кроме этого, операционная система Chrome OS сама по себе пока не очень готова для игр, хотя Steam для неё адаптировали и он позволяет играть на производительных Chromebook через слой совместимости Proton, но пока всё это находится на стадии тестирования. Чем же ещё будут отличаться игровые Chromebook от обычных версий, — рассказал ресурс 9to5Google.

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Во-первых, ресурс напомнил, что игровые Chromebook получат такие атрибуты геймерских устройств, как RGB подсветка. Во-вторых, такие устройства будут поставляться с партнёрскими платформами облачных игр, как удалось узнать 9to5Google, это будет NVIDIA GeForce NOW — ярлык приложения будет соседствовать с Google Stadia на нижней панели Chrome OS, но, судя по всему, эксклюзивным сервис NVIDIA для игровых Chromebook не станет. В-третьих, изменится вступительный диалог настройки устройства, он будет содержать специальный раздел для «подготовки к игре».

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Наконец, в приложении Explore, которое можно назвать центром управления и настройки Chrome OS, появится игровой раздел, на что намекает описание, приводимое 9to5Google: «Откройте приложение Explore после настройки, чтобы начать игру. Получите доступ к сотням новейших игр, ознакомьтесь с игровыми предложениями и получите захватывающий игровой процесс».