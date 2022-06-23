Смартфон основан на обновлённом чипсете Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Несколько компаний соревнуются между собой в том, кто первым выпустит смартфоны на базе обновлённого чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Среди этих компаний присутствует ASUS, которая планирует 5 июля представить игровые смартфоны ROG Phone 6 в Китае, Тайване и США. Новинка уже прошла сертификацию по схеме 3C, отметившись на сайтах китайских регуляторов и вместе с тем раскрыв некоторые свои характеристики, теперь один из вариантов заметили в базе данных TENAA и на этот раз уже доступны практически все характеристики устройства, сообщает Gizmochina.

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Характеристики относятся к модели с идентификатором AI2201_B, неизвестно, оригинальная это версия ROG Phone 6 или более продвинутый Pro вариант. Смартфон оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления 165 Гц и встроенным, подэкранным сканером отпечатка пальца, разрешение не уточняется, но инсайдер Digital Chat Station говорит о FHD+.

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Производительный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с максимальной частотой 3,2 ГГц будут дополнять 18 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ. Каждая из секций двухсекционного аккумулятора имеет номинальную ёмкость 2925 мАч, общая ёмкость аккумулятора смартфона 6000 мАч и, как стало известно ранее, поддерживается быстрая зарядка 65 Вт. Основная камера будет тройной, главный модуль на 64 МП, фронтальная камера 12 МП. Толщина смартфона 10,39 мм, а вес около 229 грамм. Ожидается, что на ROG Phone 6 будет предустановлена Android 12 с фирменной оболочкой ROG Phone.