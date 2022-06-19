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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Летняя распродажа Steam начнётся 23 июня
Похоже, купить на ней ничего не получится, но можно обратить внимание на квесты и попробовать потратить ранее накопленные баллы на разные атрибуты.
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Приближается летняя распродажа Steam, на днях компания Valve официально анонсировала мероприятие, начало которого назначено на 23 июня — через несколько дней после завершения очередного фестиваля «Играм быть». Продлится распродажа две недели, до 7 июля. В приуроченном к анонсу видеоролике компания рассказала о том, что игроков ждёт множество скидок, новые карточки, жетоны, квесты и специальные мероприятия — всё по традиции.

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В видео был показан игровой процесс из множества популярных проектов разных жанров, что намекает на большой масштаб распродажи, были и онлайн проекты, спортивные, шутеры, MMORPG, а также инди игры. Многие из них пользователям из России недоступны, а те, что доступны, похоже, не получится купить из-за ограничений. По крайней мере, коллекционеры карточек и предметов могут попробовать получить что-то во время мероприятий распродажи или потратить накопленные в прошлом баллы на какие-нибудь атрибуты для украшения своего профиля Steam, возможно, стоит пересмотреть свой инвентарь и избавиться от лишнего.

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Источник:
Steam, YouTube
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#steam #распродажа
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