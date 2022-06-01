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NVIDIA выпустила первый драйвер с поддержкой Windows 11 22H2 для видеокарт RTX и Quadro
Большое обновление Windows 11 приближается.
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В сети появляется всё больше информации о крупном обновлении Windows 11 22H2. Указывающие на скорый выпуск детали заметили уже на официальном сайте Microsoft, так недавно в сообществе компании нашли намёки на осенний релиз после 5 сентября. Времени остаётся не так много и разработчикам программного обеспечения нужно успеть оптимизировать свои продукты для новой версии ОС, похоже, что NVIDIA уже какое-то время активно работает в этом направлении — компания сегодня выпустила графические драйверы GPU, оптимизированные для Windows 11 22H2, сообщает Neowin.

Источник: NVIDIA

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Поддержку внедрили в драйвер для профессиональных видеокарт NVIDIA RTX Enterprise Production Branch Driver 516.25, этот драйвер не предназначен для игровых видеокарт, но можно ожидать, что выпуск драйверов GeForce Game Ready с поддержкой Windows 11 22H2 не займёт много времени.

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Кроме поддержки новой версии Windows 11, драйвер повышает производительность и открывает новые возможности в различных программных продуктах. Например, в DaVinci Resolve 18 появилась возможность создавать карту глубины сцены с ускорением за счёт ИИ, в Topaz Labs Gigapixel AI 6.1 ускорили алгоритмы восстановления лиц при масштабировании фотографий. Также обновление коснулось Marmoset Toolbag 4.04, Reallusion iClone 8 и Character Creator 4, NVIDIA Omniverse, полный список изменений можно увидеть в документации.

Источник:
Neowin
NVIDIA
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#nvidia #драйвера
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