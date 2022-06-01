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Intel рассказала о работе над ускорителем вычислений Rialto Bridge
Преемник Ponte Vecchio запланирован на следующий год.
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Корпорация Intel рассказала на выставке ISC 2022 о следующем поколении ускорителей вычислений для центров обработки данных — на смену Ponte Vecchio придёт Rialto Bridge. Новые ускорители предложат на 25% больше ядер Xe, их максимальное количество возрастёт со 128 до 160, ожидаемый прирост производительности 30%. В преемнике Ponte Vecchio компания продолжит улучшать «плитки» с переходом на новый техпроцесс, ожидаются улучшения по всем направлениям: в плотности, производительности и эффективности.

Источник: Intel Corporation

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Технологию производства Rialto Bridge компания не уточнила, если ориентироваться на ранее обнародованные планы, следующей технологией компании является Intel 4, но ускорители используют разные технологии для разных плиток, так в Ponte Vecchio используется Intel 7, а также 5- и 7-нм техпроцессы TSMC, так что сложно предугадать, какой набор будет использоваться в следующем поколении.

Глядя на изображение можно предположить наличие существенных изменений в следующем поколении ускорителей, изменился вид плиток и их расположение. например, вычислительных плиток 8, отмечает Tom's Hardware, они стали больше и вытянулись. В Ponte Vecchio вычислительных плиток было 16 и они разделялись кэш-памятью Rambo Cache.

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Кроме того, Intel отметила возросшую пропускную способность ввода-вывода Rialto Bridge, не исключено, что ускоритель получит новейшую память HBM3. Также стало известно, что планируется использовать форм-фактор OAM 2.0, который может поддерживать до 800 Вт, и что Rialto Bridge будет совместим с подсистемами Ponte Vecchio. К производству Rialto Bridge должны приступить в середине 2023 года.

Источник:
Intel Corporation
VideoCardz
Tom's Hardware
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#intel #ускорители вычислений
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