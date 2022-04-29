Смотрим, сколько стоит новейший ускоритель NVIDIA.

Месяц назад NVIDIA представила новые продукты для центров обработки данных, включая ускорители вычислений на базе архитектуры Hopper. Новинки получились очень интересными, они предлагают поддержку вычислений с новыми форматами чисел, новые возможности для организации облачных вычислений, оснащаются HBM3 памятью, работают с интерфейсом PCIe Gen5, а их производительность, как минимум, в два, а то и в три раза выше, чем у предшественника на базе архитектуры Ampere. Первые решения на базе новых ускорителей ожидаются в третьем квартале, некоторые поставщики уже открывают предварительные заказы на новинки, что позволяет ознакомиться с их ценой.

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Предварительные заказы на ускоритель вычислений NVIDIA H100 80GB начинают принимать в Японии, так в каталоге торговой сети GDep Advance заметили новый ускоритель с ценой 4313000 японских иен (примерно 33000 долларов США), это цена без учёта налогов за вариант в виде платы расширения PCIe 5.0 с пассивным охлаждением. Этот же поставщик предлагает аналогичный вариант текущего поколения NVIDIA A100 по базовой цене 1598000 японских иен (примерно 12300 долларов США). Таким образом, цена новинки выше в 2,7 раза, что соразмерно с приростом производительности. Как отмечает Tom's Hardware, стоимость на отдельно продаваемые платы может быть завышена, поскольку такие решения обычно поставляются в составе готовых серверов и станций.