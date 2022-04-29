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Moleculo За пост начислено вознаграждение
В Японии торговая сеть озвучила стоимость предзаказа NVIDIA H100 80 ГБ
Смотрим, сколько стоит новейший ускоритель NVIDIA.
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Месяц назад NVIDIA представила новые продукты для центров обработки данных, включая ускорители вычислений на базе архитектуры Hopper. Новинки получились очень интересными, они предлагают поддержку вычислений с новыми форматами чисел, новые возможности для организации облачных вычислений, оснащаются HBM3 памятью, работают с интерфейсом PCIe Gen5, а их производительность, как минимум, в два, а то и в три раза выше, чем у предшественника на базе архитектуры Ampere. Первые решения на базе новых ускорителей ожидаются в третьем квартале, некоторые поставщики уже открывают предварительные заказы на новинки, что позволяет ознакомиться с их ценой.

Источник: GDep

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Предварительные заказы на ускоритель вычислений NVIDIA H100 80GB начинают принимать в Японии, так в каталоге торговой сети GDep Advance заметили новый ускоритель с ценой 4313000 японских иен (примерно 33000 долларов США), это цена без учёта налогов за вариант в виде платы расширения PCIe 5.0 с пассивным охлаждением. Этот же поставщик предлагает аналогичный вариант текущего поколения NVIDIA A100 по базовой цене 1598000 японских иен (примерно 12300 долларов США). Таким образом, цена новинки выше в 2,7 раза, что соразмерно с приростом производительности. Как отмечает Tom's Hardware, стоимость на отдельно продаваемые платы может быть завышена, поскольку такие решения обычно поставляются в составе готовых серверов и станций.

Источник:
GDep
GDM
Tom's Hardware
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#nvidia #видеокарты #ускорители вычислений #nvidia hopper
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Alex23
15:48
Так в европе против твитера Элоны Маска, ютуб банит каналы Соловьева, Россия 24 и тп, чего они все? а как же свобода слова? куда катится сга и гейропа?
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Ам Шегар
15:48
Об этом даже были передачи на телевизионных каналах. Но правительство в курсе, не волнуйтесь. Всё чётко мониторится и отслеживается. Каждое утро каждого министра начинается с проверки данных. Проверил...
Потери McDonald's в России уже превысили $130 млн долларов
DiLouk
15:47
Ну вода-водой. Подписали они петицию, что поменяется? Я так понимаю должен быть создан орган, который будет контролировать достаточно ли у вас свободный интернет и нет ли в нем российской дезинформаци...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Smale
15:47
Ты включи ВПН. Можно свободно с Трампом общается. И, с Иванкой. С Путином нет.
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Saint-14
15:47
Чаушеску тоже поддерживали много, около 90%, но не помогло, расстреляли У Гитлера тоже был высокий процент поддержки, но не помогло, застрелился в бункере
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
Smale
15:46
Аналогов нет. Российская Федерация не подписала декларацию. Такой же ход в неподписании сделали страны с очень "свободным" интернетом КНДР и Китай. Куда идет страна?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
saf-saf
15:46
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Alex23
15:45
Путина поддерживает 80% россиян как и спецоперацию
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
ChAS
15:45
А какой толк в свободном интернете на западе если там в соцсетях и видеохостингах цензура?! Ещё что-то про Китай говорят...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Alex23
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