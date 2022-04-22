Компания продолжает расширять ассортимент DDR5 высокопроизводительными комплектами.

Переход на оперативную память DDR5 только начинается, на данный момент поддержкой нового стандарта может похвастаться только платформа Intel LGA1700, но к концу этого года ситуация должна существенно измениться: от Intel ожидают следующую линейку процессоров, для которой, по слухам, уже настоятельно рекомендуется использовать DDR5, а AMD представит платформу AM5 с поддержкой новой памяти.

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В преддверии этого G.SKILL продолжает расширять ассортимент своей продукции, компания работает и над покорением высоких частот и над снижением задержек, предлагая оптимальные решения для максимальной производительности. Сегодня G.SKILL представила новый комплект памяти DDR5-6600 в серии Trident Z5 со сверхнизкой задержкой CL34-40-40-105. Компания приводит снимок, где комплект успешно проходит испытания на системе с процессором Intel Core i7-12700K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Ожидается, что комплекты объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ) выпустят в мае этого года, стоимость не уточняется.