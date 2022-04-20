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Аккумуляторы будущих смартфонов Samsung могут производить по электромобильным технологиям
Это позволит повысить ёмкость при прежних размерах.
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Поклонники мобильных устройств Samsung ждут от производителя новшеств в технологиях быстрой зарядки и изготовления аккумуляторов, судя по всему, сейчас в компании изучают возможность внедрения в производство аккумуляторов для смартфонов и других мобильных устройств технологии, используемой в аккумуляторах электромобилей, где Samsung серьёзно преуспела.

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Как сообщает ресурс XDA-Developers со ссылкой на отчёт издания The Elec, компания Samsung планирует перейти в аккумуляторах смартфонов от технологии намотки (Winding) к штабелированию (Stacking). Приблизительные оценки указывают на возможность увеличения ёмкости на 10% при сохранении прежних размеров, в этой же степени ожидается увеличение срока службы, а производственные расходы должны снизиться. Неизвестно, когда такие аккумуляторы появятся в смартфонах, в отчёте говорится, что сейчас подразделение Samsung SDI занимается испытанием образцов, для производства которых была запущена пилотная технологическая линия.

Источник:
XDA-Developers
The Elec
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#смартфоны #samsung #аккумулятор
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