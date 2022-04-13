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Moleculo За пост начислено вознаграждение
PlayStation 5 получила большое обновление для улучшения производительности
Весит новое обновление практически как предыдущее, а в нём изменений было очень много.
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Для игровой консоли PlayStation 5 выпустили очередное обновление прошивки. Новая версия получила номер 22.01-05.02.00 и весит 1 ГБ, что интересно, список всех изменений уместился в одном пункте и это улучшение производительности. Инженеры не стали объяснять, какие конкретно улучшения присутствуют в новом обновлении, но судя по его весу, изменения должны быть значительными. С другой стороны, вес обновления может быть обусловлен большим количеством мелких второстепенных изменений, о которых решили не упоминать.

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В обновлении прошлого месяца 22.01-05.00.00 изменений было очень много, компания поработала над социальными функциями, включая интерфейс Game Base, появились так называемые тусовки, были сделаны изменения в списке друзей, обновление также коснулось трофеев, настроек звука и экранного диктора. Всё это также уместилось примерно в 1 ГБ, поэтому видеть для нового обновления с таким же весом всего лишь одно пояснение «обновление системного программного обеспечения улучшит производительность работы консоли» достаточно странно, наверняка специалисты уже в ближайшее оценят изменения. К слову, Sony недавно сообщила о выпуске в ближайшие месяцы обновления с поддержкой технологии Variable Refresh Rate (VRR).

Источник:
Sony
Wccftech
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#sony #playstation 5 #playstation
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