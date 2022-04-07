В руках оверклокера Splave связка отличилась практически во всех дисциплинах.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Появление нового процессора Intel Core i9-12900KS подтолкнуло профессионалов разгона к новых рекордам, а также явилось поводом для производителей материнских плат напомнить о своих продвинутых решениях. Так известная компания ASRock довольно успешно начала охоту за рекордами и сообщила, что с помощью её материнской платы Z690 AQUA OC оверклокеру Splave удалось установить шесть мировых рекордов и занять первые места в девяти дисциплинах.

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Все результаты зафиксированы в рейтингах HWBot (на 5 апреля), специалисту удалось установить мировые рекорды в Cinebench 2003, сразу в двух категориях 16 и 8 ядер. В категории 16 ядер рекорды установлены в Cinebench R23 Single Core и в Geekbench 4 Multi Core, в последнем оценка процессора превысила 100000 баллов. В категории 8 производительных ядер рекорды побиты в PiFast с результатом 7 сек и 880 мс, а также в SuperPi 32M с результатом 3 мин 33 сек 356 мс. Частоты во всех тестах различались, но превышали 7000 МГц. В SuperPi 32M только с быстрыми ядрами удалось достичь частоты 7492 МГц.

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ASRock называет материнскую плату Z690 AQUA OC решением для установления рекордов, как видно, в руках профессионала продукт с этой задачей справляется. Среди достоинств можно отметить 12-слойную печатную плату, 20-фазную (19+1) подсистему питания с технологией Smart Power Stage 105А.