В тестовых сборках Windows 11 недавно обнаружили обновление проводника Windows, в нём появились вкладки. Долгожданная возможность сегодня официально была представлена Microsoft на мероприятии Hybrid Work вместе с другими нововведениями. Хотя точная дата обновления так и не была названа, понятно, что новый проводник находится в пути и может появиться с ближайшим крупным обновлением.
реклама
Как сообщает The Verge, обновлённый дизайн проводника Windows с вкладками позволяет перемещаться между несколькими папками в одном окне, вкладки можно перемещать, прямо как в веб-браузере. Теперь работать с проводником станет проще и гораздо удобнее. Кроме вкладок появится домашняя страница, где можно будет закрепить нужные папки и файлы, соответствующий пункт появится в контекстном меню. Также будет улучшено управление общим доступом к файлам с новыми диалоговыми окнами для интеграции с приложениями Teams, Outlook и OneDrive.
- Источник:
- Microsoft, YouTube
- The Verge