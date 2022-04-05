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Microsoft показала обновлённый проводник Windows 11 с вкладками и новой домашней страницей
Вкладки можно перемещать, а на домашней странице закреплять нужные файлы и папки.
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В тестовых сборках Windows 11 недавно обнаружили обновление проводника Windows, в нём появились вкладки. Долгожданная возможность сегодня официально была представлена Microsoft на мероприятии Hybrid Work вместе с другими нововведениями. Хотя точная дата обновления так и не была названа, понятно, что новый проводник находится в пути и может появиться с ближайшим крупным обновлением.

Вкладки и новая домашняя страница. Источник: Microsoft, YouTube

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Как сообщает The Verge, обновлённый дизайн проводника Windows с вкладками позволяет перемещаться между несколькими папками в одном окне, вкладки можно перемещать, прямо как в веб-браузере. Теперь работать с проводником станет проще и гораздо удобнее. Кроме вкладок появится домашняя страница, где можно будет закрепить нужные папки и файлы, соответствующий пункт появится в контекстном меню. Также будет улучшено управление общим доступом к файлам с новыми диалоговыми окнами для интеграции с приложениями Teams, Outlook и OneDrive.

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Источник:
Microsoft, YouTube
The Verge
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#microsoft #windows 11
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