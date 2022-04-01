Но стоимость новинки существенно ниже.

AMD недавно расширила линейку процессоров Ryzen моделями серии 5000 и 4000. Некоторые новинки являются менее дорогостоящими аналогами уже хорошо зарекомендовавших себя моделей, но с более низкими частотами. Если говорить о модели Ryzen 5 5500, в данном случае специалисты уверены, что перед нами аналог APU Ryzen 5600G с отключённым видеоядром. У Ryzen 5 5500 частоты существенно ниже, на 300/200 МГц в сравнении с ближайшим родственником и на 100/400 МГц в сравнении с Ryzen 5 5600X. Кроме этого, у APU в два раза меньше кэш-памяти 3-го уровня. Как всё это отразится на производительности можно приблизительно оценить по результатам в Geekbench.

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В бенчмарке AMD Ryzen 5 5500 набрал 1468 и 7629 баллов в однопоточном и многопоточном тесте соответственно. По данным специалистов Tom's Hardware, в сравнении с Ryzen 5 5600G новинка отстаёт в однопотоке примерно на 4%, в многопотоке — менее чем на 2%. А если сравнивать с Ryzen 5 5600X, то уже на 11% и 8,5%.

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Рекомендованная стоимость Ryzen 5 5500 составляет 159 долларов США и это примерно на 30% меньше Ryzen 5 5600X, который на зарубежных площадках можно встретить сейчас по цене около 225 долларов США. Более низкая цена нивелирует отставание в производительности.