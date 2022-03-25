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Xiaomi назначила дату презентации глобальной версии самого мощного Redmi Note 11
Ожидают и другие модели, их может быть несколько.
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На прошлой неделе Xiaomi представила три глобальные версии смартфонов Xiaomi 12, теперь на очереди новые устройства из популярной линейки Redmi Note и компания выбрала дату для своего следующего глобального мероприятия. По информации на официальной странице Xiaomi в Twitter, «самый мощный» Redmi Note представят 29 марта.

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Вероятно, речь идёт о Redmi Note 11 Pro+ 5G. В Китае эта модель была представлена в конце осени прошлого года и её оснащена она действительно очень хорошо: быстрая однокристальная система Dimensity 920 от MediaTek, AMOLED экран 6,67 дюймов с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, батарея ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и основная камера с тремя объективами, главный использует сенсор на 108 МП.

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Но это не единственная модель, которую должны представить, считает ресурс xiaomiui, предполагая, что нас ждут как минимум две модели. Среди претендентов называется Redmi Note 11S 5G на базе MediaTek Dimensity 810, а также различные варианты Redmi 10: базовая версия этого смартфона была недавно представлена в Китае, вариант Redmi 10C недавно заметили в Нигерии, также в запасе может находиться и Redmi 10A, о котором пока мало что известно.

Источник:
Twitter @Xiaomi
Xiaomiui
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#смартфоны #xiaomi
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