Похоже, что компания готовит не один и не два новых высокопроизводительных мобильных процессора, а целую линейку.

Intel пока официально не подтвердила планы по выпуску новых мобильных процессоров Alder Lake, но в сети появилось уже достаточно доказательств подготовки новой производительной серии. По предположениям, компания оптимизирует настольные версии Alder Lake-S для ноутбуков, это новое ответвление получит обозначение Alder Lake-HX, процессоры будут выполнены в формате BGA. Сегодня в Geekbench отметились сразу три модели: Core i9-12950HX, Core i7-12850HX и Core i5-12600HX, сообщает Wccftech.

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Новые модели Core i9 и Core i7 являются 16-ядерными, отличаются частоты и объём кэш памяти. Говоря о максимальной частоте, у Core i9-12950HX она приближалась к 4,9 ГГц, а у Core i7-12850HX — к 4,7 ГГц. Кэш 3-го уровня у флагмана больше на 5 МБ: 30 МБ против 25 МБ.

Intel Core i5-12600HX имеет 12 ядер и 16 потоков, та же конфигурация, что и в уже выпущенном Core i5-12600H, но частоты выше, они достигали 4,6 ГГц, существующая модель работает на максимальной частоте 4,5 ГГц. Объем кэш памяти 3-го уровня не изменился, оба процессора предлагают 18 МБ.

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Как отмечает ресурс, ноутбуки на базе этих процессоров стоит ожидать в период с мая по июнь. Возможно, они появятся на рынке вместе с более производительной дискретной графикой Intel Arc Alchemist. По предварительной оценке, модели Core i9 и Core i7 производительнее самого быстрого APU от AMD в серии Ryzen 6000, но выше будет и их энергопотребление.