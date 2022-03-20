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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Встроенная графика в Samsung Exynos 2200 и в APU Steam Deck от Valve могут быть родственниками
Они относятся к одному семейству и отличаются количеством активных вычислительных блоков.
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Как известно, Exynos 2200, новый чип компании Samsung, использует интегрированное графическое ядро от AMD под названием Xclipse 920. Не так много подробностей было рассказано о технической части этого решения, оно основано на архитектуре RDNA2, однако не уточняется, уникальная ли это разработка или какое-то универсальное решение, используемое в нескольких устройствах. Похоже, что верным является второй вариант.

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Как передаёт Wccftech со ссылкой на исследование корейского энтузиаста и датамайнера под псевдонимом Gamma0burst, графический процессор Samsung Exynos 2200 обладает родственными связями с семейством AMD Van Gogh, к нему же относится встроенная графика портативного игрового компьютера Steam Deck от Valve. Специалист отмечает, что Van Gogh Lite — одно из кодовых названий графики Samsung. Одно из отличий между Lite версией и той, что используется в Steam Deck, заключено в одном отключённом блоке WGP. В общей совокупности у Xclipse 920 активны 384 потоковых процессора, а у Steam Deck все 512. Есть намёки на то, что Samsung могла или все ещё может рассматривать для выпуска и более производительную версию Xclipse, где все блоки будут задействованы.

Источник:
Wccftech
Gamma0burst
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#amd #samsung #видеокарты #samsung exynos
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