По слухам от Moore’s Law is Dead, контроллер памяти в архитектуре Ada Lovelace поддерживает следующее поколение памяти для будущего обновления, а флагманские видеокарты будут монструозными.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Инсайдер Moore’s Law is Dead в своём новом видео на одноимённом YouTube канале поделился множеством слухов о будущих видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40, известных под кодовым именем Ada Lovelace.

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Инсайдер считает, что номинальное энергопотребление флагманского варианта на базе графического процессора AD102 будет находиться на уровне 500…600 Вт. Вероятно, видеокарта будет оснащаться одним 16-контактным (12+4) разъёмом дополнительного питания нового стандарта 12VHPWR. Слухи об энергопотреблении до 850 Вт могут быть частично верны, это значение имеет отношение к пиковым кратковременным скачкам энергопотребления. NVIDIA уже занимается адаптацией нового разъёма для видеокарт и он может появиться с GeForce RTX 3090 Ti. Что касается охлаждения этих монстров, со слов инсайдера, производители работают над огромными решениями, занимающими три и даже четыре слота расширения.

Также Moore’s Law is Dead получил новые интересные подробности от своих информаторов, сообщается, что архитектура Ada Lovelace может быть готова к GDDR7, якобы в контроллере уже будет реализована поддержка данного типа видеопамяти. Как отмечает Wccftech, GDDR7 обеспечит скорость передачи данных до 32 Гбит/с и, если поддержка действительно будет реализована, то это позволит осуществить мягкий перезапуск линейки с приставкой Ti, Super и т.п., оснастив модели новой памятью.

На данный момент известно о пяти графических процессорах в линейке Ada Lovelace для настольных компьютеров и ноутбуков: от AD102 до AD107. Инсайдер предполагает, что флагманские видеокарты будут быстрее в два раза и более, по сравнению с GeForce RTX 3090, даже RTX 4070 на 30% опередит флагмана Ampere, в то время как как RTX 4060 предложит производительность RTX 3080, а младшие варианты станут аналогами RTX 2080 Ti. Стоимость самых быстрых моделей может достигать 2500 долларов США. Но это пока догадки. Ожидается, что запуск линейки состоится во второй половине 2022 года.

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