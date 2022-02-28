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Lenovo представила ноутбуки IdeaPad Gaming 3i и 3 для игр и учёбы
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Компания Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad Gaming — это модели 3i и просто 3, которые будут доступны с двумя размерами экрана: 15 и 16 дюймов. Новинки рассчитаны на молодое поколение геймеров и предлагают им мощные устройства в стильном и аккуратном дизайне, пригодные как для игр, так и для учёбы. Ноутбуки достаточно компактны для транспортировки и удобны, чему способствует и расположение части разъёмов на задней панели, а также отличаются низким уровнем шума, который не будет мешать ни во время учёбы, ни во время игр. В системе охлаждения реализована продуманная конструкция с большими вентиляционными отверстиями quad vent, это позволило на 10% увеличить объёмный расход вентиляторов и на 20% общий воздухообмен, сделать охлаждение тихим и эффективным.

Источник: Lenovo

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В конфигурации с дисплеем 16 дюймов используется WQHD+ (2560×1600) IPS матрица с яркостью 500 нит, в случае с дисплеем 15,6 дюймов предлагается разрешение WQHD (2560×1440) и яркость 350 нит. В обоих случаях заявлена частота обновления 165 Гц и 100% покрытие цветового диапазона sRGB.

В качестве «начинки» предлагаются процессоры Intel Core 12-го поколения серии H, будут доступны различные варианты вплоть до i7, либо процессоры AMD — новейшие Ryzen серии 6000. В ассортименте графических ускорителей для платформы Intel предлагаются решения NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3060 (105 Вт), опционально производитель указывает на возможность комплектации с ускорителем Intel Arc A370M, уточняет Notebookcheck. В моделях на базе AMD доступны дискретные решения до GeForce RTX 3050 Ti (85 Вт).

Источник: Lenovo
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В продаже ноутбуки ожидаются летом, в июле модель Lenovo IdeaPad Gaming 3i и 3 с диагональю экрана 16 дюймов по цене до 1099 евро, меньшие варианты ожидаются в июне по цене до 999 евро. Подробности, особенности и примечания можно увидеть в публикации на сайте производителя.

#ноутбуки #lenovo #игровые ноутбуки
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