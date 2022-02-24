Модель совместима с NVIDIA Reflex.

Turtle Beach и Roccat анонсировали игровую мышь Kone XP. Это новый вариант хорошо известной Kone, оригинальная версия которой появилась в 2007 году и обрела большую популярность за счёт эргономики. Как отмечает компания, Kone XP является духовным преемником Kone AIMO Remastered — эта модель стала одной из самых продаваемых в 2021 году на немецком рынке. Новая версия является кульминацией 15 лет исследований и разработок, направленных на создание лучшей универсальной игровой мыши. Kone XP превосходит всех своих предшественников благодаря тщательно выверенной эргономике, современным технологиям и компонентам.

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Внутри Kone XP оптический датчик Roccat Owl-Eye с разрешением 19000 DPI, он основан на сенсоре PixArt PAW3370. Среди других достоинств: фирменные оптические переключатели Titan со скоростью срабатывания 0,2 мс, гибкий и лёгкий кабель PhantomFlex, термообработанные тефлоновые ножки, 15 кнопок и великолепная подсветка. Благодаря функции дублирования Easy-Shift кнопки позволят запрограммировать до 29 действий, 4D колесо поддерживает боковые нажатия — компания оценивает мышь как одну из самых настраиваемых на рынке. По мнению компании, RGB подсветка Kone XP создаёт эффект погружения — верхняя часть мыши полупрозрачная, под ней располагаются 22 светодиода и конструкция из 8 светящихся рёбер.





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Kone XP совместима с NVIDIA Reflex, обладает размерами 126×40×76 мм, весом 104 г и ожидается в белом и чёрном цвете по цене 89,99 долларов США с 29 марта.