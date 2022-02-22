Установить Windows 11 на старый ПК можно, но в таком случае теперь придётся мириться с уведомлением об отсутствии поддержки.

Продолжая тему изменений в новой сборке Windows 11 для разработчиков, ресурс Windows Latest обнаружил очередное негативное нововведение. Windows 11 становится надоедливей и теперь будет отображать уведомление при установке на неподдерживаемые системы. Уведомление в виде водяного знака появляется над часами в панели задач, в нижнем правом углу рабочего стола. Водяной знак похож на уведомление «Windows не активирована», к счастью, он не отображается поверх окон приложений и виден только на рабочем столе. Также уведомление появится в настройках системы.

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Непонятно, зачем потребовался дополнительный водяной знак. Для пользователей с неподдерживаемым оборудованием установка Windows 11 затруднена, необходимо прибегнуть к некоторым хитростям, с которыми, скорее всего, неподготовленный пользователь разбираться не будет. А тем, кто сознательно установил новую операционную систему на неподдерживаемое оборудование, не нужны напоминания, они и так всё понимают. Конечно, могут быть исключения, но было бы достаточно уведомления в меню. Пока надпись присутствует только в сборке для разработчиков, к финальному релизу могут внести изменения.