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Steam изменяет правила установки скидок — теперь верхняя граница 90%
Но есть и хорошие новости, нижнюю границу подняли.
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Компания Valve вводит новые правила скидок на платформе Steam, среди изменений наибольшее внимание привлекает минимальный и максимальный размер скидки. Теперь разработчики не смогут устанавливать скидку более 90% и менее 10%, сообщает ресурс The FPS Review со ссылкой на изменения в документации Steamworks. После вступления новых правил в силу 28 марта, не стоит ждать, когда желанная игра получит исторически низкую цену со скидкой более 90%. Например, XCOM 2 сейчас продаётся в Steam со скидкой 94% — это самая низкая цена за всё время, может быть, стоит воспользоваться последней возможностью и приобрести вторую часть легендарной франшизы всего лишь за 102 рубля.

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Что касается нижней границы, то теперь разработчики не смогут продвигать игры в специальных предложениях, делая на них минимальную скидку в 3…5%, это изменение сообщество оценивает положительно. Также стоит обратить внимание на минимальный период между скидками, если ранее разработчики могли начать новую акцию по истечении 6 недель с предыдущей, то теперь повторная скидка может быть установлена уже через 4 недели. В данном случае есть некоторые дополнительные ограничения, ознакомиться с ними и другими изменениями более подробно можно на официальной странице.

#steam #valve #скидки #игры
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