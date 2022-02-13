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Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
И это в ядро Linux внесены ещё не все нужные обновления.
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Раскрыть потенциал гибридной архитектуры Intel Alder Lake помогли изменения в планировщике задач, реализованные в Windows 11 к моменту выпуска новых процессоров. Пользователи Linux тогда были не в самом выгодном положении, поскольку нужных изменений в ядре ещё не было. Ожидаемо, Alder Lake работал быстрее в операционной системе Microsoft, но преимущество сохранялось не так долго — тесты ресурса Phoronix показывают, что с обновлением ядра операционные системы на базе Linux уже достаточно ускорились, чтобы опережать Windows 11.

Источник: Phoronix

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Ресурс провёл тестирование Intel Core i9-12900K в 104 сценариях. С Windows 11 соревновались «ежедневная» сборка Ubuntu 22.04 LTS на базе ядра Linux 5.15, её варианты с ядрами 5.16 и 5.17-rc3, а также дистрибутив Intel — «плавающий» выпуск Clear Linux 35810 с ядром 5.16. В среднем Ubuntu Linux 5.16 и 5.17-rc3 примерно на 5% быстрее Windows 11, а дистрибутив Clear Linux и вовсе на 12,3%, он занял первое место в 66 тестах. Также в общей совокупности Ubuntu Linux 5.16 и 5.17-rc3 занимает первое место в 19 тестах, а Windows 11 только в 14. Если говорить о старой версии ядра, то Ubuntu Linux 5.15 заняла последнее место в 56 тестах — преимущество новых сборок очевидно.

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Также ранее ресурсе сообщал, что ещё не все нововведения для Alder Lake внедрены в Linux, в версии ядра 5.18 появится технология Intel Hardware Feedback Interface, которая улучшит взаимодействие ядер в гибридной архитектуре.

#intel #windows #linux #intel alder lake #linux или windows
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