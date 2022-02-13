И это в ядро Linux внесены ещё не все нужные обновления.

Раскрыть потенциал гибридной архитектуры Intel Alder Lake помогли изменения в планировщике задач, реализованные в Windows 11 к моменту выпуска новых процессоров. Пользователи Linux тогда были не в самом выгодном положении, поскольку нужных изменений в ядре ещё не было. Ожидаемо, Alder Lake работал быстрее в операционной системе Microsoft, но преимущество сохранялось не так долго — тесты ресурса Phoronix показывают, что с обновлением ядра операционные системы на базе Linux уже достаточно ускорились, чтобы опережать Windows 11.

реклама

Ресурс провёл тестирование Intel Core i9-12900K в 104 сценариях. С Windows 11 соревновались «ежедневная» сборка Ubuntu 22.04 LTS на базе ядра Linux 5.15, её варианты с ядрами 5.16 и 5.17-rc3, а также дистрибутив Intel — «плавающий» выпуск Clear Linux 35810 с ядром 5.16. В среднем Ubuntu Linux 5.16 и 5.17-rc3 примерно на 5% быстрее Windows 11, а дистрибутив Clear Linux и вовсе на 12,3%, он занял первое место в 66 тестах. Также в общей совокупности Ubuntu Linux 5.16 и 5.17-rc3 занимает первое место в 19 тестах, а Windows 11 только в 14. Если говорить о старой версии ядра, то Ubuntu Linux 5.15 заняла последнее место в 56 тестах — преимущество новых сборок очевидно.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Также ранее ресурсе сообщал, что ещё не все нововведения для Alder Lake внедрены в Linux, в версии ядра 5.18 появится технология Intel Hardware Feedback Interface, которая улучшит взаимодействие ядер в гибридной архитектуре.