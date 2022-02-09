Также появится эко-режим для энергосбережения.

Microsoft активно работает над развитием Windows 11 и наполнением операционной системы различными новыми возможностями, в тестовых сборках регулярно стали находить достаточно интересные нововведения. Так ресурс Guru3D сообщил со ссылкой на Twitter блогера и Windows-тестировщика Albacore @thebookisclosed о появлении сразу нескольких изменений. Тестировщик обнаружил, что в будущих обновлениях Windows 11 может появиться оценка уровня воздействия компьютера на окружающую среду.

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На одном из скриншотов показан раздел Sustainability, где количество пиктограмм с деревьями отображает уровень экологичности вашего ПК (Eco Score). В данном разделе пользователю предлагается включить заранее настроенный эко-режим для экономии энергии или настроить свой собственный план с помощью дополнительных настроек. Также здесь присутствует раздел, где, вероятно, пользователь получит дополнительную информацию о правильной утилизации своего устройства.

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Другие обновления затронут настройку уведомлений и режим концентрации. Здесь можно будет отключить уведомления, спрятать лишние панели, настроить звуки для более продуктивной работы. Как отмечает пользователь, режим Focus получил больше настроек и будет доступен через Outlook. Все эти функции официально не анонсированы и пока неизвестно, когда их планируется внедрить.