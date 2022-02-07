Эффективность должна быть в три раза выше, чем у предыдущего поколения.

Lenovo продемонстрировала систему охлаждения нового игрового смартфона Legion Y90, сообщает ресурс Sparrow News со ссылкой на официальную страницу компании в Weibo. Производитель использует два вентилятора для активного охлаждения, а площадь рассеивания тепла была увеличена за счёт оребрения. По представленной информации, такое решение эффективнее стандартных систем с испарительной камерой и позволило достичь разницы температур воздуха на входе и выходе 25°C, что говорит об очень высокой эффективности. В сравнении с предыдущим поколением охлаждающая способность выросла в три раза.

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Конструкция выглядит достаточно массивной и непривычной для смартфона. Но Legion Y90 это не обычное устройство, а высокопроизводительное решение для мобильных игр на базе новейшего SoC от компании Qualcomm — Snapdragon 8 Gen1. В данном случае ставка сделана на максимальную производительность с наилучшим охлаждением, это также вносит свой вклад в габариты устройства — его толщина 10,9 мм, а вес 252 грамма.