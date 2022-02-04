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Moleculo За пост начислено вознаграждение
MSI GeForce RTX 3090 Ti в исполнении SUPRIM X заметили в Японии с ценой около 5500 долларов США
Рекомендованную цену NVIDIA не называла.
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Вполне вероятно, что после китайских праздников на рынке появится новый игровой флагман NVIDIA — GeForce RTX 3090 Ti. Новинка задерживается, похоже, продукт оказался слишком мощным, что потребовало дополнительных корректировок. Так или иначе, видеокарта скорее является имиджевым продуктом для компании и рассчитана на небольшой сегмент потребителей. Официальная рекомендованная цена видеокарты неизвестна, но очевидно, что стоить она будет немало. В каталогах интернет магазинов уже замечают различные модели, так накануне появилась информация о варианте стоимостью около 3800 долларов США, но это далеко не предел.

Источник: Rakuten

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Twitter блогер @momomo_us обнаружил в японской торговой сети Rakuten видеокарту GeForce RTX 3090 Ti в исполнении SUPRIM X от MSI — это лучшие модели производителя. Видеокарта соседствует с ценой 633773 японских иен или приблизительно 5518 долларов США по текущему курсу. На зарубежных торговых площадках, например Amazon, можно найти стандартную версию RTX 3090 SUPRIM X и стоит она там сейчас 3499 долларов США, поэтому вполне вероятно, что указанная на японском сайте цена грядущей новинки является реальной.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce #цены
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