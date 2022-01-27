Дополнительные питание на видеокарте подключается снизу.

Компания Gigabyte планирует представить в серии AORUS ELITE материнскую плату на базе чипсета Intel Z690 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 в новом исполнении под названием Stealth, сообщает VideoCardz. Своё название данное исполнение оправдывает не только темной окраской, но и необычным расположением разъёмов, которое позволяет убрать все кабели с переднего плана. Концепцию этого решения компания демонстрировала ранее, но на данный момент официально выпуск новых моделей не подтверждён, судя по всему, это произойдёт в ближайшее время.

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Отличительной особенностью материнской платы является угловое расположение разъёмов, в том числе, дополнительного питания, которые будут скрыты кожухом и тщательно замаскированы. Ещё больше удивляет расположение разъёмов питания на видеокарте. Можно было бы расположить их где-нибудь на торцевой части кожуха, а подключённые провода скрыть декоративной накладкой, но инженеры компании пошли дальше и расположили разъёмы в нижней части — они обращены к материнской плате. Это может вызвать некоторые сложности подключения, но видеокарта достаточно длинная и разъёмы вынесены к краю конструкции, вероятно, чтобы доступ к ним можно было получить через прорези в корпусе, предназначенные для кабель-менеджмента.